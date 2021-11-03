Байден пошел лесом. Почему президента США разочаровал климатический саммит в Глазго

Пока президент Владимир Путин рассматривал в прицел корабль американских ВМС в Черном море и подсчитывал количество беспилотников в закромах Минобороны РФ, он совсем упустил из виду тундру, которая, как выяснилось на климатическом саммите в Глазго, «горит прямо сейчас». Так, по крайней мере, считает глава Белого дома Джозеф Байден.

Пробудившись после легкой дремы, сомкнувшей очи американского президента во время выступления коллег по COP26 (United Nations Climate Change Conference — Конвенции ООН об изменении климата), демократ принялся буднично критиковать Россию и Китай.

Газета The New York Times, описывая итоги визита Байдена в Глазго, обратила внимание, что президент Соединенных Штатов остался недоволен отсутствием Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на COP26. Больше всего досталось президенту России.

«У него тундра горит, — заявил Джо Байден. – У него буквально горит тундра. У него серьезные проблемы с климатом. А он молчит относительно желания что-либо с этим делать».

kremlin.ru / Администрация президента России

Байден предпочел не вдаваться в подробности, о каком именно пожароопасном участке тундры идет речь. Если отталкиваться от данных Авиалесоохраны, «жарче» всего сейчас в Хабаровском крае, где полыхает больше восьми тысяч гектаров, однако регион при всем желании трудно отнести к понятию «тундра».

Вероятно, имелось ввиду возгорание сухой растительности на территории тундры в Магаданской области, где пожары в минусовую температуру – большая редкость. В данный момент ситуация находится под контролем Главного управления МЧС по региону.

vorkuta-eparchia.cerkov.ru / Воркутинская епархия

Разочарованный президент

О том, что отсутствие Владимира Путина на саммите ранило Байдена до глубины души, стало известно еще несколько дней назад. На пресс-конференции 31 октября журналисты намекнули президенту, что обязательства, которые взяли на себя участники встречи, «не впечатляют», однако демократ по традиции предпочел уйти от ответа. Вместо этого он набросился с критикой на Москву, Пекин и Эр-Рияд.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия и Китай, по сути, не показались с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата. Есть причина, почему люди должны быть разочарованы. Я сам разочарован. <…> Вы увидите, что мы добились значительного прогресса, и многое еще предстоит, но от нас потребуется продолжать концентрировать внимание на том, чего не делает Китай, чего не делает Россия, чего не делает Саудовская Аравия», — предупредил Джо Байден.

При этом другие мировые лидеры, прибывшие на саммит COP26, с пониманием отнеслись к отсутствию Путина и Си Цзиньпиня. Британский премьер-министр Борис Джонсон, к примеру, даже призвал своих коллег уважать выбор первых лиц РФ и КНР.

«Я говорил с ним [Си Цзиньпином], он не хотел приезжать на саммит из-за пандемии, то же касается и президента Путина, к этому нужно отнестись с уважением», — заявил Джонсон.

Global Look Press / I-Images/Keystone Press Agency

На «зеленую повестку» Байден поставил слишком много, но критика Путина из-за неявки на климатический саммит никак не связана с экологическими проблемами. Таково мнение ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН Константина Блохина. Политолог назвал обвинения Байдена «надуманными».

«Я думаю, что проблема не в экологии, — допустил американист. — Если бы Путин явился на саммит, претензии, особенно со стороны США, все равно имели бы место. Удаленный формат работает уже во всем мире, тем более у Путина не так давно были проблемы с коронавирусом в окружении. Неужели нужно ставить под риск здоровье крупнейших мировых лидеров? Это надуманные и высосанные из пальца претензии».

Так или иначе Владимир Путин все же выступил на саммите, записав для его участников официальное видеообращение из своей резиденции. Главным методом борьбы с глобальным потеплением российский президент назвал «сохранение лесов и других природных экосистем».