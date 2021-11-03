Путин посетит Севастополь в День народного единства и встретится с губернатором Развожаевым

Президент России Владимир Путин отправится на празднование Дня народного единства в Севастополь, а также проведет встречу с губернатором города Михаилом Развожаевым. Детали визита главы государства в Крым сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин поучаствует в церемонии возложения цветов у мемориала жертвам Гражданской войны, после чего встретится с севастопольским градоначальником. Также запланировано публичное выступление главы государства, отметил Песков.

«Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы. Завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Помимо этого, 4 ноября запланировано заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Владимир Путин примет в нем участие в формате видеосвязи.