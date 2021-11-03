Дочь диктора Кириллова отсутствовала на его похоронах

Церемония прощания с Игорем Кирилловым прошла на Новодевичьем кладбище 2 ноября. Родственников мэтра советского телевидения на церемонии не заметили.

Проститься с советским диктором пришли друзья и коллеги Кириллова, пишет издание Starhit. На Новодевичьем кладбище не было лишь его родных. Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк не смогла сдержать слез, когда узнала об отсутствии дочери Игоря Кириллова.

«Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, но она далеко (Анна проживает в Германии, — прим. ред.), нет внуков. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так жизнь складывается. Игорь Леонидович, спасибо вам за все! Думаю, что Господь простит нам все грехи», — сказала Вовк около гроба ведущего.

Напомним, легенда советских телеэкранов был женат дважды. В первом браке у него появились дочка Анна и сын Всеволод. Наследник советского диктора трагически ушел из жизни в 2011 году от приступа панкреатита во время путешествия в Африку.

В 2012 году телеведущий женился на женщине по имени Татьяна, которая была моложе его более чем на 30 лет. Во время похорон Ангелина Вовк поблагодарила ее за искреннюю поддержку и заботу об Игоре Леонидовиче.

Напомним, Кириллов ушел из жизни 30 октября. В последнее время мэтр советского телевидения тяжело болел — ему ампутировали ногу из-за тромбоза.