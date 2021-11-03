Секретарь Совбеза РФ Патрушев доложил Путину об итогах встречи с директором ЦРУ Бернсом

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отчитался перед президентом Владимиром Путиным о его встрече с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Патрушев, безусловно, ввел российского лидера в курс дела.

«Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», — сказал он.

Вместе с тем Песков добавил, что Патрушев обсуждал со своим собеседником двусторонние отношения и международную проблематику.

Ранее стало известно, что Патрушев обвинил Запад в подталкивании Украины к отказу от дешевого российского газа. По его словам, Европа делает это намеренно, чтобы потом продавать природное топливо Киеву по завышенной цене, сообщил телеканал «360».