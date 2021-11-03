Песков призвал ориентироваться на данные оперштаба при оценке смертности от COVID-19 в России

Оценивать уровень смертности от коронавирусной инфекции в России необходимо на основе официальных сведений. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Для оценки показателей летальных исходов от коронавируса нужно ориентироваться на информацию, которую предоставляет Росстат и оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. При этом не следует опираться на публикации Financial Times, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Я не склонен все-таки использовать эту информацию в качестве первоисточника. Все-таки первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером Голиковой», — подчеркнул Песков.

Оперативный штаб до этого обновил статистику по летальным исходам от коронавируса в России за прошедшие сутки. Так, зарегистрировано 1189 летальных случаев. Всего за сутки выявили инфекцию у 40 443 граждан в 85 регионах. Бессимптомное течение коронавируса зафиксировали у 8,5% из них.