Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вышел на третье место в истории НБА по передачам

Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» набрал 14 очков, семь подборов и 18 передач. Встреча прошла на арене «Футпринт Центр» и завершилась со счетом 112:100 в пользу хозяев. Защитник довел общее количество передач за карьеру до отметки 10 336 и обогнал экс-баскетболиста Стива Нэша.

Защитник «Санз» поднялся на третье место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по этому статистическому показателю. Джейсон Кидд за игровую карьеру набрал 12 091 передачу и занимает второе место в списке лучших ассистентов в истории НБА.

Двукратный олимпийский чемпион Пол до конца своей карьеры теоретически может обойти Кидда, но вряд ли сможет догнать экс-защитника «Юты» Джона Стоктона, на счету которого 15 806 передач за карьеру.