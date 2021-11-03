Песков напомнил Байдену про лесные пожары в Калифорнии

Президент США Джо Байден, указывая на ситуацию в России, должен помнить о собственных проблемах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он отреагировал на заявление Байдена о «горящей тундре», которое американский лидер сделал в ходе своего выступления на климатическом саммите в Глазго.

«Тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира. Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата», — сказал он.

Вместе с тем Песков добавил, что президент России Владимир Путин поведает своему американскому коллеге о предпринимаемых шагах по обеспечению климатической безопасности в ходе их будущей очной встречи.

Ранее стало известно, что Байден задремал на саммите в Глазго. Видео инцидента опубликовал телеканал «360».