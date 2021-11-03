Хотели стать исключением. Как Польша поссорила Европарламент с Еврокомиссией

Парламентарии Евросоюза подали в суд на высший орган исполнительной власти объединения — Еврокомиссию — за то, что та не спешит наказывать Польшу, провозгласившую в начале октября главенство национальных законов над положениями евроблока.

Поначалу лидеры стран-членов ЕС на словах призывали Варшаву отменить решение Конституционного суда, затем пригрозили заморозкой дотаций. Позднее европейский суд постановил оштрафовать Польшу, но с исполнением решения в Еврокомиссии тянут до сих пор.

Впрочем, говорить о расколе между властными органами ЕС, рано, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Он назвал действия европарламентариев политическими маневрами.

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По мнению собеседника «Политики Сегодня», председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель играют в «добрых полицейских», продолжая взывать нарушителей принципов к диалогу без применения санкций. Этот образ не позволяет им перейти к жестким мерам, поэтому в ЕС были вынуждены разыграть спектакль с участием парламентариев.

«То есть может быть Еврокомиссии нужно на кого-то сослаться, чтобы принять какие-то меры против Польши. Может разыгрываться и такая карта. Европарламент адресует иск европейскому суду, а Еврокомиссия, соответственно, может сказать, мол, смотрите, даже Европарламент не хочет этим вопросом заниматься. И будут принимать меры. Важно то, что Польше не удается спустить эту тему на тормозах, чтобы приняли ее позицию быть исключением из правового поля ЕС. Этого никто не хочет, вопрос в том, как это сделать», – отметил аналитик РАН.

Оленченко отметил, что события, которые сейчас разворачиваются в ЕС уникальны, поскольку Европарламент никогда ранее не выступал против Еврокомиссии. В этой связи предсказать, чем обернутся судебные разбирательства между европейскими органами, невозможно, заключил собеседник «ПС».