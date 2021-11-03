Правительство России не принимало новых решений, касающихся продления режима нерабочих дней на федеральном уровне. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Режим нерабочих дней в России был введен в соответствии с указом президента Владимира Путина. Данная мера направлена на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Нерабочие дни продлятся до воскресенья, 7 ноября, включительно.

«Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать», — подчеркнул Песков.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация. Прохождение данной процедуры способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19. В России вакцинация проводится бесплатно с применением препаратов отечественного производства. К ним относятся «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи.