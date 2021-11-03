«Вытирают ноги». Как создание AUKUS стало ударом исподтишка по репутации Франции

После скандального отказа австралийцев от покупки подводных лодок у Франции, Париж перестали воспринимать всерьез, заявила руководитель европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова.

В эфире телеканала «Россия-1» журналистка напомнила о словах Эммануэля Макрона, которые он обронил на полях саммита «Большой двадцатки». Тогда французский президент заявил, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон лгал ему по вопросам контракта о подлодках.

Столь серьезное дипломатическое обвинение не осталось без внимания в Австралии: в местную прессу «слили» частную переписку Макрона и Моррисона.

«Во Франции не стали спорить о подлинности этой СМС и заявили, что это не очень элегантная манера общаться с ними. О французов фактически вытирают ноги все, их ни во что не ставят. Макрон, между прочим, не участвовал ни в совместной фотографии, ни на королевском приеме после первого дня климатического саммита. Британская пресса смеется над этим, говоря, что его не пригласили», — считает Попова.

Global Look Press / Oliver Weiken

Однако с позицией журналистки не согласился ведущий сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. В беседе с «Политикой Сегодня» эксперт напомнил, что после основания AUKUS, куда вошли США, Британия и Австралия, американский президент Джо Байден принес Макрону извинения и признал, что стоило «сначала посоветоваться», прежде чем создавать альянс. Европейские лидеры также поддержали позицию Парижа, пусть и с некоторой задержкой. Поэтому, по мнению эксперта, рассуждения о том, что французов не воспринимают всерьез, неуместны.

Конечно, продолжил Федоров, появление AUKUS свелось к тому, что «англосаксы дали Франции понять», чтобы она знала «свое место» и «не высовывалась». Но даже такая громкая пощечина от австралийцев, американцев и британцев не нанесла серьезный удар по репутации Пятой республики, отметил эксперт.

Что касается частной переписки, то здесь больше вопросов к стороне, которая опубликовала ее. Такой жест подрывает основы дипломатической работы, подчеркнул Федоров.

«Джентльмены так не делают, не оглашают приватные разговоры руководителей стран, так не делается. Но, видимо, кто-то был заинтересован», — резюмировал собеседник «ПС».

Ранее Вашингтон, Лондон и Канберра заявили о создании нового партнерства в области безопасности — AUKUS. По этой причине Австралия расторгла «контракт века» с Францией на поставку субмарин класса Barracuda. В Париже такой поворот событий посчитали «ударом в спину».