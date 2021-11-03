Врача ковидной реанимации обстреляли из ружья на Урале

Неизвестный обстрелял из пневматического ружья машину медработника и окна инфекционного отделения больницы в Асбесте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Факт стрельбы подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В ведомстве отметили, что при обстреле никто не пострадал. Следственный комитет расследует уголовное дело о хулиганстве.

«Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего», — сообщили в полиции.

Инцидент с нападением на врачей в городе происходит не впервые — 29 октября злоумышленник с ножом пробрался на территорию асбестовской больницы №1, которая специализируется на COVID-19. Он атаковал врача, после чего скрылся с места преступления.

Ранее в Красноярске местный житель напал на участкового терапевта, который приехал на вызов к его бабушке. Правоохранительные органы заключили его под стражу и предъявили обвинение по данному инциденту. Мужчина признал свою вину лишь частично.