Читатели Daily Mail усомнились, что беседа Байдена с Зеленским о России имела смысл

Британский ежедневник The Daily Mail опубликовал материал о встрече президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Однако читатели издания несерьезно отнеслись к диалогу политиков.

Обозреватель The Daily Mail отметил, что в процессе беседы Зеленский пытался обсудить с Байденом «российскую агрессию». Однако американский лидер в очередной раз ограничился общими фразами о том, что Вашингтон продолжает пристально следить за ситуацией на российско-украинской границе.

Скоротечный диалог лидеров государств рассмешил читателей газеты. Некоторые комментаторы даже рассказали Зеленскому об уловке, которая может помочь ему действительно привлечь внимание Байдена.

«Трудно сказать, кто из этих двоих больше всего нуждается в очередном раунде антироссийского бряцания оружием, поскольку их политический капитал практически исчерпан», — написал один из пользователей.

«Чтобы заинтересовать "большого мальчика" (Джо Байдена. — Прим. ред.), попробуйте пожизненный запас подгузников для взрослых», — иронично добавил другой.

Ранее стало известно, что Зеленский пропустил свое выступление на климатическом саммите в Глазго. Когда подошла его очередь, президента не оказалось в зале, сообщает телеканал «360».