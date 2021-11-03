Политический экзорцизм. За что вольнодумца Марченко исключают из «Единой России»

В спокойном и предельно предсказуемом отечественном политполе на днях вдруг возникла неожиданная коллизия. Евгения Марченко, депутата Госдумы от «Единой России», из-за отказа голосовать вместе со остальными сопартийцами за проект бюджета страны коллеги решили не просто наказать, а изгнать из своих рядов вовсе.

В этой истории удивительно все. И тот факт, что в «сильном и едином» фракционном крыле, как оказалось, есть люди, которые могут позволить себе несогласие с «генеральной линией». И запредельно жесткая, на взгляд сторонний, реакция соратников Марченко, желающих наказать отступника «черной меткой». Вплоть до того, чтобы изгнать его из партии. В беседе со сторонами конфликта выяснилось, что у каждого, как водится, своя правда.

Сам народный избранник, объяснил, что хотел всего лишь озвучить просьбу Санкт-Петербургского педиатрического университета о помощи в финансировании. Ситуация произошла на встрече думской фракции «Единой России» с министром финансов РФ Антоном Силуановым, который представил проект будущего бюджета страны. Марченко поднял руку, однако его «осадили», даже не дав слова. В итоге депутат единственным из «ЕР» проголосовал против документа.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он уверен, что заседания фракции для того и проводят, чтобы вместе обсуждать наиболее актуальные для страны вопросы, предлагать варианты решений проблем. По крайней мере, так было в прошлом созыве Думы. А теперь все иначе — депутата не просто проигнорировали, но и решили исключить из партии.

«Меня решили сделать меня козлом отпущения, выставить крайним, виноватым. И наказать, чтобы другим неповадно было. Но сейчас я и сам хочу, чтобы меня исключили. Облили грязью на всю страну, я сам не хочу там оставаться. Это несоразмерное применение силы комиссии по этике. Они считают, что лучше по поводу и без повода навернуть дубиной», — заявил Марченко.

Другая версия у Евгения Ревенко, ответственного секретаря комиссии партии «Единая Россия» по этике, который посчитал поступок своего сопартийца капризом и даже хамством, умноженным на демарш.

Он напомнил, что на встрече обсуждался главный экономический закон России, от которого зависит распределение средств. В каждом из регионов люди ждут денег — социальных пособий, материнского капитала. Сельские школы ждут капремонта, медики — положенных выплат.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Ревенко отметил, что у каждого единоросса, конечно, есть право на собственное мнение, он вправе дискутировать, отстаивать свои позиции. Но если принимается коллегиальное решение фракции, то, по уставу, он уже обязан ему следовать. А именно к такому выводу пришла партия конституционного большинства — поддержать бюджет, как продуманный и сбалансированный. К тому же вопрос депутата, по мнению собеседника «ПС», не был достаточно проработан.

«Марченко допустил серьезное нарушение партийной дисциплины, проявил не государственный подход. Умножил на ноль усилия огромного количества специалистов, работающих над формированием бюджета, не подумал о миллионах людей, которым нужна помощь государства. Да, возможно, это и жесткое, но единственно справедливое решение. Никаких иных вариантов он нам не оставил», — отметил Ревенко.

История, конечно, получилась так себе, но довольно многослойная, считает политолог Александр Сайгин. С одной стороны, сложились непростые взаимоотношения Марченко с Вячеславом Макаровым со времен работы последнего спикером петербургского ЗакСа. С другой — наметилось ужесточение партийной дисциплины. И это на фоне весьма неплохого результата «ЕР» на выборах в ГД и почти полной ликвидации несистемной оппозиции, напомнил эксперт.

«Впрочем, покойный, то бишь, почти исключенный единоросс отнюдь не карбонарий и не народный трибун. Прославился ранее разработкой законопроекта о санкциях за вовлечение несовершеннолетних в митинги, но сама история попахивает пониманием внутри самой фракции и партии, что мнение может быть только одно, и транслируется оно не членами партии, а ее аппаратом и руководством партии. А руководство все меньше и меньше уверено в лояльности не только рядовых, но и статусных членов», — полагает Сайгин.

Принцип солидарного голосования обязателен для всех членов «Единой России», напомнил непреложную истину политолог Константин Калачев. Если позволить отдельному депутату пойти против воли большинства, значит создать опасный прецедент, нарушить дисциплину партии. Лоббизм тем местной или региональной повестки не должен вступать в противоречие с основополагающими для политического объединения принципами.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Согласно положению о фракции, в «Единой России» используется принцип солидарного голосования. Да, члены партии вправе голосовать по-своему, уверяет эксперт. Но при обсуждении глобальных вопросов, включая проект государственного бюджета, голосование должно проводиться солидарно. В случае нарушения депутат даже может потерять свой статус. Так что, по мнению Калачева, единороссы тут в свое праве.

«Они в своей логике все делают правильно. Нечего депутатов баловать. А то пойдут по пути Железняка, в политическое небытие. Не тот случай, когда вижу повод их критиковать. Депутат, выдвигаясь кандидатом от «ЕР», знал правила», — отметил собеседник «Политики Сегодня».

Сигнал, который этим решением хотело послать руководство «Единой России», очевиден, подвел итог политолог Александр Пожалов. Теперь партийные органы усилят контроль за фракционной дисциплиной, и казусы наподобие ситуаций с Натальей Поклонской и Сергеем Железняком, с их отказом голосовать за пенсионную реформу, в Госдуме нового созыва больше не потерпят.