Студенты Дальневосточного федерального университета перейдут на удаленку с 8 ноября

Студенты Дальневосточного федерального университета во Владивостоке перейдут на дистанционный формат обучения с 8 ноября в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что возврат на очный формат обучения планируется осуществлять постепенно по мере улучшения эпидситуации в регионе. Об этом заявили в пресс-службе высшего учебного заведения.

«С 8 ноября 2021 года и до последующих распоряжений учебные занятия по основным образовательным программам высшего и среднего профессионального образования в ДВФУ будут проводиться с использованием электронных образовательных сред», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Приморье за сутки выявили 303 новых случаев заражения COVID-19. Вместе с тем в последние дни темпы вакцинации в крае значительно выросли.

Как стало известно ранее, Минобрнауки России разрешило университетам продлить дистанционный формат лекций и самоподготовку после 7 ноября. Сообщение опубликовано на официальном портале ведомства.