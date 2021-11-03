Уголовное дело по факту незаконной охоты с Рашкиным передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело по статье о незаконной охоте на лося, к которому может быть причастен депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передали в центральный аппарат СК России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Инцидент произошел в Лысогорском районе под Саратовом. Правоохранители остановили автомобиль, в багажнике которого находилась убитая лосиха и инструменты совершения преступления. Рашкин стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконной охоте.

Материалы были переданы следователям. По данному факту стражи порядка назначили ряд экспертиз.

Ранее тушу убитого животного отравили на специальное хранение в морозильную камеру. До завершения расследования труп будет находиться в качестве важнейшей улики.