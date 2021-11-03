Журнал The Lancet оценил безопасность вакцины «Спутник Лайт»

Однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник Лайт» показала высокую эффективность и безопасность, заявили эксперты медицинского журнала The Lancet.

Согласно опубликованному в авторитетном журнале исследованию, препарат показал хороший иммунный ответ, также «Спутник Лайт» оказался безопасным даже среди ранее переболевших коронавирусом людей, передает Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — сказано в сообщении.

Ранее власти Узбекистана заявили о том, что вакцина «Спутник Лайт» является удобной и полезной. Отмечается, что прививочная кампания в стране началась еще 1 апреля.