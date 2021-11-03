Власти Томской области продлили нерабочие дни до 15 ноября

Правительство Томской области приняло решение продлить нерабочие дни в регионе с 8 по 15 ноября с учетом эпидемиологической ситуации.

Выходные дни были введены в Томской области на фоне распространения коронавирусной инфекции до 7 ноября. Теперь региональные власти продлят нерабочие дни еще не наделю. Об этом рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений», — отметил губернатор.

Кроме того, в регионе фиксируется прирост случаев заражения коронавирусом среди детей. В связи с этим, им рекомендуется находиться дома вместе с родителями. Также самоизоляцию должны соблюдать все непривитые граждане старше 60 лет и люди с хроническими болезнями.

Нерабочие дни намерены продлить власти Курганской области на фоне коронавирусной инфекции. Выходные могут увеличиться на неделю после 7 ноября.