Дочь Игоря Кириллова не смогла приехать на похороны диктора

Диктор Ангелина Вовк выступила с речью во время траурной церемонии в честь народного артиста СССР Игоря Кириллова. Телеведущая объяснила, почему его дочь не смогла присутствовать на похоронах.

Церемония прощания с диктором состоялась 2 ноября. На похоронах присутствовали многие деятели кино и телевидения, в числе которых оказалась и Вовк.

«Жаль, что сегодня нет с нами его любимой дочери, но она далеко, нет внуков. Я по этому поводу очень грущу. Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли близкие люди. Но вот так жизнь складывается. Игорь Леонидович, спасибо вам за все! Думаю, что Господь простит нам все грехи», — заявила 79-летняя Вовк, стоя у гроба диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР.

Известно, что дочь Кириллова Анна проживает в Германии. Также у народного артиста СССР был сын Всеволод, который погиб от приступа панкреатита в 2011 году в Африке. На похоронах присутствовала вторая жена диктора, которая моложе его на 34 года.