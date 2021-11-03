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Научный руководитель ВШЭ Кузьминов займет должность главы экспертного совета при кабмине

Научный руководитель ВШЭ Кузьминов займет должность главы экспертного совета при кабмине

Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов получил предложение возглавить экспертный совет при Правительстве РФ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам председателя Правительства РФ, ВШЭ является одним из ведущих вузов страны. Мишустин отметил, что образовательное учреждение много лет занималось экспертизой нормативных документов и проектов.

«И вот учитывая ваш опыт в этой сфере, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет», — сказал премьер-министр России.

Мишустин добавил, что правительство планирует и в будущем развивать практику взаимодействия с экспертами, поскольку она положительно себя зарекомендовала.

Ярослав Кузьминов является одним из основателей ВШЭ. История учебного заведения началась в 1992 году.