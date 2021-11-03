Научный руководитель ВШЭ Кузьминов займет должность главы экспертного совета при кабмине

Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов получил предложение возглавить экспертный совет при Правительстве РФ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам председателя Правительства РФ, ВШЭ является одним из ведущих вузов страны. Мишустин отметил, что образовательное учреждение много лет занималось экспертизой нормативных документов и проектов.

«И вот учитывая ваш опыт в этой сфере, я бы хотел предложить вам возглавить экспертный совет», — сказал премьер-министр России.

Мишустин добавил, что правительство планирует и в будущем развивать практику взаимодействия с экспертами, поскольку она положительно себя зарекомендовала.

Ярослав Кузьминов является одним из основателей ВШЭ. История учебного заведения началась в 1992 году.