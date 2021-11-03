Росгвардия и ФСО будут участвовать в засекреченных госзакупках

Российское правительство засекретит госзакупки для Федеральной службы охраны и Росгвардии, указывается в распоряжении кабмина от 30 октября под номером 3095-р.

Засекреченные госзакупки будут организовываться для ФСО, Федеральной службы войск национальной гвардии и некоторых подведомственных учреждений. Такое распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Утвердить прилагаемый перечень федеральных органов исполнительной власти, их подведомственных учреждений и предприятий, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)», – отмечается в публикации на официальном интернет-портале правовой информации.

Режим секретности для закупок вступит в силу с 1 января следующего года. Известно, что впоследствии госзакупки станут засекреченными для Министерства обороны Российской Федерации, Службы внешней разведки и для Федеральной службы безопасности.