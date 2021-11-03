Сенатора Косачева возмутило намерение США спасти Украину за счет России

США решили проявить заботу об Украине, правда, за счет России. Об этом в Facebook заявил сенатор Совфеда Константин Косачев.

Так политик прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и впредь содействовать укреплению энергетической безопасности Киева.

«Если бы за этими декларациями следовало объявление о льготных или, что еще круче, безвозмездных поставках из США на Украину американских газа и нефти, или, на крайний случай, свеженапечатанных американских долларов для закупки Киевом этих нефти и газа в третьих странах», — отметил сенатор.

Однако ничего подобного от США не прозвучало, что естественно, добавил Косачев. Вероятнее, Блинкен наряду со своими начальниками поперхнулся бы от такой постановки вопроса: с какой стати американцам содержать другую страну?

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Ну да, оснований и правда нет. Как их нет ни у России, ни у любой третьей страны — Украина ведь суверенна и должна сама отвечать за все, что происходит с ней», — подчеркнул политик.

Однако, продолжил сенатор, в словах Блинкена есть явные намерения продолжить давление на Россию. По мнению Косачева, американцы хотят «укреплять энергобезопасность» Киева с помощью сохранения транзита российского газа через украинскую ГТС на невыгодных для Москвы условиях. То есть «содержать и кормить Украину» за счет России, резюмировал дипломат.

Ранее политолог Сергей Михеев сказал, что со времен распада Советского Союза Россию вынуждают «кормить своих врагов». Это происходит из-за того, что после 1991 года Москва приняла «навязанные Западом правила игры», из которых до сих пор не может выйти, уверен эксперт.