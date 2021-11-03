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Сенатора Косачева возмутило намерение США спасти Украину за счет России

Сенатора Косачева возмутило намерение США спасти Украину за счет России

США решили проявить заботу об Украине, правда, за счет России. Об этом в Facebook заявил сенатор Совфеда Константин Косачев.

Так политик прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который пообещал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и впредь содействовать укреплению энергетической безопасности Киева.

«Если бы за этими декларациями следовало объявление о льготных или, что еще круче, безвозмездных поставках из США на Украину американских газа и нефти, или, на крайний случай, свеженапечатанных американских долларов для закупки Киевом этих нефти и газа в третьих странах», — отметил сенатор.

Однако ничего подобного от США не прозвучало, что естественно, добавил Косачев. Вероятнее, Блинкен наряду со своими начальниками поперхнулся бы от такой постановки вопроса: с какой стати американцам содержать другую страну?

Сенатора Косачева возмутила позиция США по спасению Украины за счет России
president.gov.ua  / Пресс-служба президента Украины

«Ну да, оснований и правда нет. Как их нет ни у России, ни у любой третьей страны — Украина ведь суверенна и должна сама отвечать за все, что происходит с ней», — подчеркнул политик.

Однако, продолжил сенатор, в словах Блинкена есть явные намерения продолжить давление на Россию. По мнению Косачева, американцы хотят «укреплять энергобезопасность» Киева с помощью сохранения транзита российского газа через украинскую ГТС на невыгодных для Москвы условиях. То есть «содержать и кормить Украину» за счет России, резюмировал дипломат.

Ранее политолог Сергей Михеев сказал, что со времен распада Советского Союза Россию вынуждают «кормить своих врагов». Это происходит из-за того, что после 1991 года Москва приняла «навязанные Западом правила игры», из которых до сих пор не может выйти, уверен эксперт.