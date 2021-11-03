«Бывших разведчиков не бывает». О чем Патрушев говорил с главой ЦРУ Бернсом

В минувший вторник, 2 ноября, в Москву с официальным визитом прилетел директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс. Как и подобает настоящему разведчику, бывший посол Соединенных Штатов в РФ не раскрыл цель поездки, однако почти сразу после приземления он отправился на переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Предмет их беседы остался неизвестен, поэтому экспертное сообщество, не теряя времени, принялось строить всевозможные теории. О чем глава ЦРУ мог говорить с бывшим директором ФСБ за закрытыми дверьми, рассуждаем вместе с политологом Сергеем Маркеловым.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Столичный завсегдатай

Как уже было сказано выше, Уильям Бернс далеко не редкий гость в России. В 2005 – 2008 годах он представлял Белый дом в Москве, работая под руководством президента США Джорджа Буша-младшего, и участвовал в совместных мероприятиях с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. Подробнее о российском этапе жизни Бернса вы можете прочитать в нашем материале.

В американском посольстве не стали скрывать, что дипломат вновь прилетел в Россию не из праздного любопытства, а по личному распоряжению президента Джозефа Байдена:

«Уильям Бернс по поручению президента возглавляет делегацию высокопоставленных чиновников США в ходе визита в Москву 2 и 3 ноября. Они встретятся с представителями российского руководства, чтобы обсудить ряд вопросов двусторонних отношений».

Авторитетное западное издание Axios, имеющее проверенные источники в стенах Белого дома, сообщило, что через Бернса американский президент пытается держать под контролем диалог с Москвой. В момент, когда Вашингтон «разворачивается в сторону противостояния с Китаем», властям США не нужна лишняя напряженность в отношениях с РФ.

Подробности разговора Бернса и Патрушева попытался выведать телеканал CNN, но пресс-служба ЦРУ ожидаемо отказалась от комментариев.

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Нуланд, Иран, терроризм

Российские эксперты разделились во мнениях касательно цели неожиданного прилета Уильяма Бернса в Москву. Политолог Марат Баширов, к примеру, отметил важность встречи двух высокопоставленных лиц после недавнего визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд – любительница печенья гостила в столице с 11 по 13 октября.

«Такие люди [Бернс и Патрушев] встречаются не для политеса. <…> Сначала Нуланд из Госдепа прилетала в Москву, теперь Бернс. <…> Такая частота и встречи именно в Москве говорят об огромном интересе США к каким-то темам и срочности их обсуждения с Кремлем. Не сомневаюсь, что итоги тут же докладываются президентам Байдену и Путину. Большая сделка все ближе?» — предположил Баширов.

Доцент философского факультета МГУ Борис Межуев в разговоре с прессой поделился конкретикой. По мнению политолога, Бернс привез в Россию вести об иранской ядерной сделке, ведь отношения Тегерана и Вашингтона сейчас переживают не лучшие времена. Бернс, к слову, в свое время был одним из архитекторов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД в 2015 году подписали США, Россия, Иран, Китай, Франция, Германия и Великобритания).

«По всей видимости, этот вопрос сейчас дискутируется, — считает Межуев. — Я почти убежден, что он [Бернс] оказался на своем посту именно в качестве человека, который понимает тайные механизмы иранского ядерного досье, механизмы иранской власти и готовности или неготовности сесть за стол переговоров».

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Гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов дополнил предположение коллег и обратил внимание, что Николаю Патрушеву есть о чем поговорить с бывшим представителем США в РФ. Когда между Москвой и Вашингтоном царит напряженность и ведущие политики не могут договориться, в дело вступают главы разведывательных структур, рассуждает политолог.

«Накопились вопросы, которые можно решать параллельно конфликтным линиям в геополитике. Это может быть и обмен задержанными разведчиками, и работа агентов в Афганистане после ухода США. Фундаментально этот пакет вопросов упаковывается в один единственный – вопрос всемирной борьбы с терроризмом, по которому у Москвы и Вашингтона пока нет разногласий. Патрушев может на эту тему говорить, как бывший разведчик. А бывших разведчиков, как известно, не бывает. [Президент Владимир] Путин готов ему доверять», — уверен Маркелов.

Примечательно, что на переговоры с главой ЦРУ не отправили его прямого коллегу — директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, добавил эксперт. В части международной разведки фигура Патрушева выигрывает в глазах Путина, заключил Сергей Маркелов, но о предмете их разговора с Бернсом журналистам остается только догадываться.