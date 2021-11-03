Читатели «Дневника» раскритиковали Байдена за его выпады в сторону России по вопросам газа

Президент США Джо Байден может только критиковать своих геополитических оппонентов, ни делая никаких альтернативных предложений, считают читатели болгарского интернет-портала «Дневник».

Таким образом они отреагировали на выступление американского лидера на полях саммита «Большой двадцатки». С трибуны Байден заявил, что необходимо противостоять попыткам России «манипулировать газом во вредных политических целях». Однако подобная риторика пришлась не по душе жителям Болгарии. В комментариях они отметили, что сам Вашингтон ничего не делает для стабилизации газового рынка ЕС.

«Раз манипулирует, спасите вы Европу. Почему американский сжиженный газ отправляют в основном в Китай? Почему азиатский рынок должен быть только для американского газа, была же "свободная торговля"? И как именно Россия манипулирует газом?» — написал otrqdnik, чем поставил Байдена в неловкое положение.

Вместе с тем комментатор добавил, что российская компания «Газпром» в полном объеме выполняет свои контрактные обязательства. Поэтому заявления о неких манипуляциях не имеют под собой никаких оснований, резюмировал он.

Ранее стало известно, что американский лидер задремал в ходе выступления спикеров на климатическом саммите. Видео инцидента из Глазго опубликовал телеканал «360».