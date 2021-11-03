Обвиняемый в заказном убийстве прокурора ХМАО Юрий Чекин оказался миллионером

Разыскиваемый преступник по делу о заказном убийстве прокурора ХМАО Юрий Чекин оказался миллионером. В его собственности находилась недвижимость на общую сумму в 70 миллионов рублей, сообщил адвокат задержанного Михаил Пуртов.

Чекина задержали около недели назад. Согласно следственным данным, в 90-е он занимал пост главы ревизионного управления Министерства финансов в ХМАО. Помимо этого, Чекин был владельцем кооператива, при помощи которого мужчина смог похитить почти 16 миллионов рублей. Эти деньги принадлежали нефтегазодобывающему предприятию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По словам адвоката, его подопечный хотел разделить наследство между своим сыном и племянницей. Последняя находилась в статусе гражданской супруги Чекина. Единственный ребенок из-за наследства сдал отца сотрудникам ФСБ.

Чекин в отместку за уголовное преследование заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. Его застрелили возле дома 25 июля в 2000 году. По версии следствия, Чекин также организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых из-за финансовых разногласий.