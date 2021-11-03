Политолог Сатановский объяснил пропажу Зеленского на саммите в Глазго забывчивостью

Президент Украины Владимир Зеленский мог не явиться на собственное выступление на конференции по климату в Шотландии из-за того, что забыл о нем. С таким мнением выступил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал конфуз на климатическом саммите в Глазго. Спецпредставитель президента США по климату Джон Керри выступал на мероприятии в качестве модератора панельной дискуссии. Он вызвал Зеленского для выступления, однако президента не оказалось в зале. Инцидент прокомментировал Евгений Сатановский. Востоковед пришел к неожиданным выводам после «прогула» Зеленского на климатической конференции.

«Забыл. Запил и поэтому забыл. Девица на жизненном пути какая-то особо одаренная попалась, отвлекся. Обещал кто-нибудь дать денег — занят был более важными делами, чем какое-то там выступление, пускай оно даже сто раз в программе форума было. На шопинге был — дефицит какой искал или просто в супермаркете заблудился...» — иронично рассказал Сатановский в Telegram.

Эксперт счел некорректным поведение украинского лидера на саммите. Поэтому президент России Владимир Путин не должен встречаться с киевским коллегой, добавил он.

Ранее Сатановский оценил низкий рейтинг президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Одной из причин стал провал американского лидера в Афганистане, убежден политолог.