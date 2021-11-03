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Власти Курганской области могут продлить нерабочие дни еще на неделю

Власти Курганской области могут продлить нерабочие дни еще на неделю

Режим нерабочих дней могут продлить в Курганской области еще на неделю. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.

Власти региона рассматривают возможность продления нерабочих дней, объявленных в период с 30 октября по 7 ноября. Срок действия данной меры, направленной на снижение заболеваемости коронавирусом, могут увеличить еще на неделю.

«Возможно, продлим еще на неделю», — заявил Шумков в эфире телеканала «Россия-24».

За минувшие сутки в Курганской области зафиксировали 210 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе заболевание выявили у 39 140 человек.

Одной из первых режим нерабочих дней продлила Новгородская область. Коронавирусные «каникулы» продлятся там вплоть до 14 ноября, составив в общей сложности почти три недели, сообщает телеканал «360».