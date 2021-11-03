Сенатор Косачев напомнил США о суверенности Украины

Украина является суверенным государством и должна самостоятельно отвечать за происходящее в стране, заявил российский сенатор, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Таким образом политик отреагировал на слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон будет продолжать осуществлять работу над обеспечением энергобезопасности Украины.

«Блинкен заявил (президенту Украины Владимиру. — Прим. ред.) Зеленскому, что США будут сокращать риски от "Северного потока — 2"», — сказал он.

Вместе с тем сенатор добавил, что в таком случае американцы могли бы поставлять своим украинским партнерам энергоносители на безвозмездной основе или по хорошей цене. Однако Вашингтон просто принуждает российскую сторону продолжать прокачивать свой газ через территорию Украины.

Ранее украинское издание «Страна.ua» заявило, что Вашингтон предал Киев. К такому выводу автор статьи пришел из-за того, что США позволили России достроить «Северный поток — 2», сообщил телеканал «360».