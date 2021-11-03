Аналитики Sohu указали на три досадных для ВС США «козыря» российских бомбардировщиков Ту-22М

Российские бомбардировщики Ту-22М наделены рядом уникальных особенностей, которые могут доставить США немало хлопот. Такого мнения придерживаются военные обозреватели китайского издания Sohu.

Напомним, Ту-22М является сверхзвуковым ракетоносцем дальнего радиуса действия. Его разработали еще во времена холодной войны в условиях строжайшей секретности. Но даже несмотря на почтенный возраст, самолеты этой модели по-прежнему используются в составе ВКС России и стабильно проходят модернизацию.

«Российский самолет способен выполнять как стратегические, так и тактические удары», — приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

Более того, у Ту-22М есть три важных «козыря», которые могут доставить американским вооруженным силам серьезные неприятности, рассуждают аналитики.

Во-первых, бомбардировщику под силу выполнять боевые задачи весьма широкого спектра благодаря тому, что Ту-22М может задействовать разные типы ракет. Например, самолет может наносить удары по стратегическим объектам противника или атаковать ударные авианосные группы США с большого расстояния.

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Во-вторых, продолжили эксперты, преимуществом Ту-22М является и его радиус действия. Ракетоносец способен взлететь с одного из северных аэродромов России, преодолеть Арктику, нанести удар по территории США и вернуться.

«Российский сверхзвуковой бомбардировщик может атаковать не только США, но и все европейские страны за исключением Португалии», — добавили аналитики.

Третьей особенностью эксперты Sohu назвали скоростные характеристики российской боевой машины. Она может развить сверхзвуковую скорость полета в 1,88 Маха, что превышает показатели новейшего истребителя США F-35.

Ранее военные обозреватели Sohu проанализировали последствия гипотетического удара американских бомбардировщиков по территории России. Эксперты уверены, что в ответ Москва будет вынуждена применить ядерный арсенал.