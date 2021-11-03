Антиковидные паспорта для школьников планируют ввести в Туве

Власти Тувы планируют ввести антиковидные паспорта для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Данная мера направлена на усиление мониторинга заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников. Региональный оперштаб принял решение о проработке такой возможности до конца нерабочей недели.

«Это вынужденная мера, которая позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей учеников, тем более, что есть все предпосылки проведения антиковидной иммунизации среди детей», — заявили в пресс-службе.

Эпидемическая обстановка в Туве носит стабильно напряженный характер. За минувшие сутки коронавирус подтвердился у 70 местных жителей.

Тува ранее попала в пятерку лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19 среди российских регионов. Республика оказалась на втором месте с показателем в 65,1%, сообщает телеканал «360».