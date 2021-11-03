Украинец пытался тайно провезти 11 иракцев в Польшу на Porsche Cayenne

Польские правоохранители задержали 24-летнего украинца, который нелегально ввез в страну 11 граждан Ирака на Porsche Cayenne.

По данным полиции, молодой человек не имел водительского удостоверения и заявил, что взял автомобиль у друга. Иномарку отправили на штрафстоянку, а гражданину Украины предъявили обвинения в организации нелегального пересечения границы, незаконном управлении транспортным средством и нарушении правил перевозки пассажиров.

Незадолго до этого в районе населенного пункта Радзивиллов сотрудники погранслужбы остановили грузовик известной курьерской фирмы. Внутри находились 27 граждан Ирака.