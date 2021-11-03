МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы «Белсата» экстремистскими

Деятельность интернет-ресурсов польского телеканала «Белсат» признана экстремистской и запрещена на территории Республики Беларусь.

Поддержка и участие в деятельности телеканала «Белсат» по решению МВД Белоруссии с настоящего времени является незаконной на территории страны. Интернет-ресурсы польского формирования «Белсат» внесены в список экстремистских организаций.

«Решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием <...> группа граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов (Белсат)», — следует из постановления.

О данном решении МВД Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале.