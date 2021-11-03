Сатановский высмеял провал Зеленского на саммите в Глазго

Президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на климатическом саммите в Шотландии, куда съехались лидеры 120 стран мира. Отсутствие украинского лидера заметили, только когда модератор конференции — спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри — уже объявил его.

Этот инцидент заставил известного российского политолога, президента научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгения Сатановского задуматься о том, почему Зеленский упустил собственную минуту славы.

«Человек не пришел на свое собственное выступление, чего в истории мировых международных тусовок, насколько помнится, не было. По крайней мере, когда глава страны Третьего мира, к которому нынешняя Украина безусловно относится, получает шанс обратиться к лидерам развитых стран», – рассуждает ученый-востоковед.

Впрочем, к такому Зеленскому миру привыкать не приходится, отметил Сатановский. Он напомнил, что до победы на президентских выборах нынешний украинский лидер был известен, как комедийный актер, продюсер и сценарист. Это, по мнению политолога, создало «фирменный стиль», состоящий из экстравагантного поведения и необдуманных заявлений.

Теперь в копилку личных провалов Зеленского добавился еще и прогул выступления на саммите, к которому так старательно готовились США, Великобритания и ведущие страны Евросоюза.

Global Look Press / Pignatelli/EUC

С этим недоразумением, по словам Сатановского, может сравниться разве что скандал почти двухлетней давности. В январе 2020 года украинская делегация стала единственной, кто проигнорировал открытие V форума памяти жертв Холокоста в Израиле. Впрочем, тогда Зеленский, будучи у власти еще меньше года, хотя бы попытался оправдаться за свое отсутствие. Пусть и не совсем удачно, подметил эксперт.

«Говорили, что это он сделал [не явился на открытие форума] для того, чтобы не получилось так, что президент России выступает с трибуны и зал ему аплодирует, а президент Украины сидит в этом зале молчком, поскольку его выступление в программе не было запланировано и калибр у него и его страны был не тот, чтобы на чем-то по этому поводу настаивать. И это тогда было очень похоже на правду», – резюмировал Сатановский.

Сатановский предположил, что Зеленский намеренно не явился на выступление в Глазго, чтобы в очередной раз попасть в заголовки мировых СМИ.

Не без иронии политолог выдвинул еще одну версию, согласно которой на Украине происходят перемены, которые позволяют смотреть свысока не только на Россию, но и все остальные государства мира.

«Да мало ли, что может приключиться с таким местечковым провинциалом из глубокого захолустья, как украинский президент, особенно если это Зеленский! Он, впрочем, верен себе. И в мелочах, и в вопросах серьезных, и в наиважнейших полагаться на него — только время зря терять», – констатировал эксперт.

В этой связи ученый-востоковед надеется, что инцидент в Глазго откроет Западу глаза на то, что вести диалог по Донбассу с Украиной, управляемой столь необязательным президентом, не имеет смысла. В России, по словам Сатановского, это поняли сразу, ведь за 2,5 года правления Зеленского так и не состоялось двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.