Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Члены ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России) взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана.

Террористы заявили, что в атаке принимали участие пять членов группировки. Жертвой теракта стал командующий кабульскими силами «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена в России) Хамдулла Мохлис.

С момента победы движения «Талибан» на территории Афганистана в августе этого года мужчина являлся самым высокопоставленным талибом. Власти страны еще не признали его гибель. В результате теракта погибли 23 человека, пострадали 50. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации