«Вопрос времени». В России готовятся ввести продуктовые карточки

На фоне общего подорожания продуктов и грядущего продовольственного кризиса, предсказанного зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым, в России заговорили о введении продуктовых карточек. Чтобы уберечь малоимущие семьи от последствий инфляции, власти готовы оказывать продовольственную помощь напрямую, перечисляя людям средства, которые можно потратить только на еду.

Несколько дней назад о подобной инициативе рассказали источники «Известий», близкие к руководству министерства экономического развития РФ. Идея эта, впрочем, далеко не нова, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Замруководителя фракции ЛДПР обратил внимание, что соратники Владимира Жириновского уже давно подготовили соответствующий законопроект, который в настоящий момент ждет одобрения парламентариев. Либерал-демократ, к слову, призвал отказаться от формулировки «карточка», которая неизбежно вызывает у старшего поколения ассоциации с дефицитом прошлого века.

«Я бы все же не использовал термин "карточки" — это должен быть именно сертификат. Причем, не просто продовольственный, а продовольственно-лекарственный. <…> Уже не раз говорил о том, что наша идея так или иначе будет реализована. Это вопрос времени, а не целесообразности — она-то как раз в сложившейся ситуации сомнений не вызывает», — подчеркнул Нилов.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Народный избранник призвал не ограничиваться бедственными регионами, а ввести продовольственные сертификаты по всей стране. В эксклюзивном комментарии «Политике Сегодня» Нилов объяснил, что законопроект подразумевает несколько «критериев нуждаемости», в соответствии с которыми власти принимают решение о выделении помощи тем или иным группам людей.

«Если человек нуждается в этом, ему выдается сертификат на получение лекарства и продовольствия. Перечень лекарств и продовольствия, которое можно купить по данному сертификату, определяет правительство. Конечно, там не будет никакого алкоголя, табака, деликатесов и прочего. Похожие меры поддержки сейчас действуют в некоторых регионах, но мы считаем, что эта программа должна стать федеральной», — обратил внимание депутат.

В нынешних реалиях, добавил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, принятие этого закона просто необходимо, и страна к этому «все равно придет». Инициатива находит поддержку в некоторых министерствах (включая Минэкономразвития), но последний ход будет за Минфином.

«Как показывает практика, как только на федеральном уровне принимается политическое решение, сразу же находятся средства», — подвел итог Ярослав Нилов.

Справка ПС

Система продуктовых карточек действовала в СССР во время Великой Отечественной войны, а спустя несколько десятилетий она трансформировалась в «талонную систему», которая действовала на территории страны вплоть до 1992 года. Суть заключалась в том, для покупки дефицитных товаров недостаточно было иметь денежные средства – продавцы требовали специальные талоны.