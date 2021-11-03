Около 70% жителей России желают работать в дистанционном формате

Большинство россиян желают работать в удаленном режиме. На это указали результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса «Работа.ру».

Как утверждают авторы исследования, в настоящее время около 12% респондентов работают в дистанционном формате. Еще 16% участников не рассматривают возможность перехода на «удаленку».

По мнению опрошенных, основным преимуществом данного формата является возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. Об этом заявил 61% респондентов. К числу преимуществ также относятся экономия времени, затрачиваемого на дорогу (46% опрошенных) и снижение расходов на еду и транспорт (43%). Основными аргументами против удаленного режима работы являются отсутствие общения с коллегами и смешивание работы с личной жизнью.

Согласно статистике, в рейтинг российских городов-лидеров по числу работников на «удаленке» входят Москва и Санкт-Петербург. Кроме того в рейтинг вошли города Московской и Свердловской областей, передает телеканал «360».