Байден рассказал о «горящей тундре» на климатическом саммите в Глазго

Президент США Джо Байден в рамках своего выступления на климатическом саммите COP26 в Глазго уделил время для критики руководств России и Китая.

По его словам, Пекин претендует на роль мирового лидера, однако руководство страны может себе позволить не принимать участие в таком важном мероприятии как климатический саммит. Аналогичную претензию он выдвинул и к российскому коллеге Владимиру Путину, а также заявил о внутренних проблемах.

«То же самое с Путиным, в России. Знаете, у него тундра горит. Тундра в буквальном смысле горит», — сказал он.

Вместе с тем Байден выразил мнение, якобы российская сторона не планирует прилагать усилия для решения текущих проблем.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго. Его не оказалось в зале в момент, когда подошла его очередь выступать, сообщил телеканал «360».