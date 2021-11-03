Политолог Гращенков спрогнозировал отставку 17 губернаторов после выборов в 2022 году

Губернаторы 17 российских регионов могут лишиться должностей после выборов 2022 года, считает политический эксперт Илья Гращенков.

Специалист назвал выборы в следующем году последними перед «большим транзитом» власти. Смениться могут лидеры сразу 17 российских регионов. В частности, посты могут потерять глава Петербурга Александр Беглов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщает ИА DEITA.RU.

Кроме того, свой пост, вероятно, покинет возглавляющий Хакасию Валентин Коновалов. Это последний глава региона, незапланированно избранный в России в 2018 году. Заменить также могут губернаторов Ивановской и Воронежской областей, глав Калмыкии, Якутии, Коми и республики Алтай, считает Гращенков.

В качестве возможных причин отставок политический эксперт назвал низкий личный рейтинг, высокую активность оппозиции, базовый уровень протестного движения, межэлитные конфликты и плохое управление.

Ранее вице-губернаторы Петербурга Николай Бондаренко и Александр Бельский лишились должностей. Чиновники прошли в Заксобрание Петербурга по итогам выборов в сентябре.