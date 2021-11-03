Экс-министр финансов Татарстана Мингазов умер на 74-м году жизни

Бывший министр финансов Татарстана Рафаэль Мингазов умер в возрасте 73 лет. Смерть наступила несколько дней назад, однако известно об этом стало только сейчас.

Мингазов умер от последствий тяжелой болезни. В понедельник, 1 ноября, родственники мужчины похоронили его на казанском Арском кладбище, передает «БИЗНЕС Online».

Мингазов родился 26 сентября 1948 года в Сабинском районе Татарской АССР. В 60-х годах он учился в Казанском финансово-экономическом институте. После окончания вуза работал экономистом отдела финансирования сельского хозяйства министерства финансов Татарстана.

В 1988–1990 годах стал министром финансов ТАССР. В декабре 1999 года баллотировался в Госдуму России, однако безрезультатно. Кроме этого мужчина был директором по спецпроектам и развитию «Автоцентр Сапсан-16».