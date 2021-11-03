Глава Хабаровского края Дегтярев помог ожидавшей 14 лет жилье сироте

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вмешался в судьбу сироты, которая ждет жилье 14 лет.

Глава региона продолжает практику личных приемов жителей региона, в ходе которых он старается решать различные вопросы. Недавно на личном приеме побывала выпускница хабаровского детского дома №1 Галина Комогорцева.

Хабаровчанка рассказала, что в краевом министерстве ЖКХ ей предложили воспользоваться соцвыплатой для покупки жилья. Сейчас она собирает пакет документов. После положительного решения комиссии ему могут предоставить сертификат на приобретение квартиры. Сирота обеспокоена из-за того, что сроки жилья ограничены, из-за чего она может утратить свою очередь.

Дегтярев пообещал помочь и напомнил, что право на жилье гарантировано Конституцией. Он порекомендовал продолжить поиски удобной квартиры.

«Министерство ЖКХ края прошу оказать содействие в подборе подходящего жилья, несмотря на то, что документы еще не поданы в ведомство», — сообщил он.

Ранее детям-сиротам предоставлялось готовое жилье. С января 2021 года у этой категории граждан появилась возможность получить сертификат на покупку жилья, подобранного самостоятельно при достижении 25-летнего возраста. В сентябре нынешнего года по инициативе губернатора Хабаровского края возрастной порог снизили до 23 лет.

Дегтярев отметил, что уже четыре краевых банка принимают сертификат в качестве первоначального взноса ипотечного кредитования при покупке жилья большей стоимости, чем положенная соцвыплата. По его словам, это расширяет выбор для подбора жилья.