Политолог Миршаймер указал на вину США в испорченных отношениях с Россией

Москва и Вашингтон готовят второй саммит президентов Владимира Путина и Джо Байдена, но рассчитывать на улучшение отношений не приходится, заявил американский политолог, профессор Чикагского университета, член клуба «Валдай» Джон Миршаймер.

США решили, что все страны мира должны вести себя так, как этого хотят в Вашингтоне. Такое высокомерие неминуемо должно было обернуться неприятностями, рассказал специалист в беседе с «Коммерсант».

«США должны быть заинтересованы в нормализации отношений с Россией. Россия — это не Советский Союз, и мы не в 1947 году», — напомнил эксперт.

Путин и китайцы по понятным причинам восстали против этого и дали американцам понять, что не будут танцевать под их дудку. Когда российский лидер сигнализировал США, что у России есть собственные национальные интересы, а в Белом доме угрожают им, американцы это просто проигнорировали. Поэтому вина и ответственность за испорченные отношения лежат именно на Соединенных Штатах, резюмировал политолог.