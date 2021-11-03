Политолог Бортник указал на опасность сближения США и России для Украины

Власти США взяли курс на нормализацию отношений с Россией, что на Украине может восприниматься как предательство. Об этом информирует издание «Страна.ua».

Издание указало на переговоры Москвы и Вашингтона по кибербезопасности, которые направлены на уменьшение напряженности в отношениях между странами, писала газета New York Times. Изменения в политике США стали проявляться после встречи президентов двух стран Джо Байдена и Владимира Путина.

Отказ американского лидера от санкций против «СП-2» называется изданием крупным предательством, а переговоры по контролю за вооружением еще одним таким пунктом. По мнению политолога Руслана Бортника, тайные переговоры США и России несут угрозу для Киева, так как Запад пытается прекратить конфронтацию с Россией и пытается перевести диалог в условия «холодного» мира, в том числе и ценой Украины.