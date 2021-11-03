Карасев назвал единственный способ спасти Украину в условиях энергетического кризиса

Украине, которая переживает политический и экономический кризисы, а также ведет боевые действия, необходимо создать правительство народного доверия или спасения.

Об этом, выступая на днях на пресс-конференции в информагентстве «Интерфакс-Украина», заявил киевский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, ситуация на Украине сейчас обостряется абсолютно во всех областях, куда не глянь.

«Значит, единственный выход сегодня не в том, чтобы дальше холодно воевать против оппозиции или других политических сил, — объяснил эксперт. — Если есть проблемы с законом, то нужно решать именно по закону. А если нет, то тогда нужно всех привлекать. Может быть, тогда нужно создавать какое-то правительство национального спасения или народного доверия».

Существующий в настоящее время «микс» частично политического и технического правительства исчерпал свои возможности, уверен Карасев.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Напомним, ранее Вадим Карасев заявил, что Украина слишком поздно спохватилась и теперь ей уже поздно начинать переговоры о скидках на покупку газа. Теперь добавил политолог, энергетический кризис стал для Украины неизбежным, и власти должны сосредоточить усилия на том, чтобы оттянуть его во времени и по возможности избежать веерных отключений электроэнергии.