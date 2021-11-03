Рябков выразил надежду на изучение США озабоченностей России в ракетной сфере

Россия надеется, что США изучат озабоченности Москвы по вопросам ракетной сферы в ближайшее время. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время онлайн-форума «Диалог Форт-Росс».

По словам российского дипломата, в сфере ракетной обороны Россия действует, рассчитывая на то, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена сможет надлежащим образом изучить и отреагировать на те озабоченности, которые возникли у Москвы по этому вопросу.

Он также раскритиковал решения администраций Билла Клинтона и Джорджа Буша о создании «глобальной многоуровневой противоракетной обороны». Замглавы МИД РФ уточнил, что США такими действиями вряд ли смогли создать надежную противоракетную защиту.

Рябков отметил, что развитие подобных возможностей Соединенных Штатов угрожает обороноспособности России и может вызвать рискованные ситуации, которые важно не допустить.