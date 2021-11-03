Экс-депутат Рады Мураев заявил об усталости украинцев от «тупости» Зеленского

Действующий президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу бывшего главы государства Виктора Януковича. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».

По словам экс-депутата, Зеленский, как и предыдущий президент допускает серьезные кадровые ошибки, которые могут для него закончиться еще хуже, чем для Януковича. Он отметил, что украинский лидер еще не осознает последствий. Сегодня обстановка на Украине похожа на ту, что была перед Майданом в 2103 году, уточнил Мураев.

Бывший депутат признался, что украинцы устали от Зеленского и его «тупых» и «вредоносных» действий. Граждане хотят жить в нормальной стране, добавил он. Мураев призвал политика меняться, либо это все очень плохо закончится. Новый кризис в стране приведет к ее разделу соседями, констатировал экс-депутат Рады.