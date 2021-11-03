Генерал Романенко предсказал России «кровавую баню» при войне с Украиной

Генерал Игорь Романенко, который до этого занимал должность замглавы Генштаба ВСУ, заявил, что Украина устроит России «кровавую баню» в случае начала войны.

Недавно американская газета Politico опубликовала спутниковые кадры, которые, по его мнению, показывают якобы размещение военных России «на границах с Украиной». Речь идет о Смоленской области, которая на самом деле не имеет границ с этим государством.

Романенко заявил, что Россия якобы готовится к началу боевых действий. По мнению киевского генерала, в случае начала войны российских военных ожидает «кровавая баня», а захватом территорий конфликт не завершится.

Он также подчеркнул, что Россия перемещает армию к границе уже в течение нескольких недель. По словам Романенко, Киеву нужно быть готовым к введению военного положения в стране, если это будет необходимо.