Киев обвинили в дискриминации этнических поляков

Условия этнических поляков на территории Украины становятся все хуже и хуже. Причины этого заключаются в субъективных и объективных факторах. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД Польши Шимон Шинковский.

Актуальная экономическая обстановка на Украине достигла такого критического показателя, что вынудила многих молодых поляков уехать на родину для поиска лучшей жизни. При этом, эта страна идет на второй строчке в Европе по смертности от COVID-19. Из-за этого жители Польши подвергают себя сильной, почти смертельной угрозе, оставаясь на территории этой страны, передают «Известия».

Шинковский заявил, что поляки в этой стране подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступности образования на родном языке и свободы слова. Однако тезисы польского министра Киев отверг.