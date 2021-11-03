Леонид Кравчук невольно сказал польским журналистам правду о русском Крыме

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который был непосредственным участником развала СССР, признал, что население полуострова Крым в большинстве своем является русским.

Об этом пишет интернет-издание «ПолитНавигатор», комментируя интервью экс-президента Украины польским журналистам и его откровения о российско-украинских отношениях.

В частности, в интервью польскому информационному порталу wnp.pl. Леонид Кравчук заявил, что ошибкой Киева, благодаря которой Россия смогла в 2014 году вернуть себе Крым, стало то, что Украина после распада Советского Союза не смогла взять под контроль Черноморский флот.

«Это ошибка, из-за которой Россия смогла легко взять Крым в 2014 году. Но нужно учитывать, что более 80% командующего состава этого флота – русские. А среди генералов вообще все были русскими. Им не очень хотелось служить под украинским флагом. А население Крыма было в большей степени русским», — добавил бывший президент Украины.

Тем самым Кравчук признал, что Россия не «оккупировала» и не «аннексировала» Крым, подавляющее большинство населения которого составляют русские люди. А само это русское население полуострова весной 2014 года на референдуме о воссоединении с Россией единодушно проголосовало за данный шаг. Но эти выводы, закономерно вытекающие из его собственных, вслух Кравчук не произнес.

Федеральное агентство новостей /

При этом Кравчук напомнил о позиции ряда украинских политиков, которые на заре независимости страны в 1990-е годы призывали Киев не отказываться от доставшегося ему в наследство от СССР ядерного арсенала.

«Кто знает, может и они были правы», — заявил в интервью экс-президент Украины, который в 1994 году поставил свою подпись под Будапештским меморандумом.

Как отмечает издание «ПолитНавигатор», этими словам Кравчук намекнул, что, если бы Украина сохранила за собой статус ядерной державы, она не стала бы жертвой «российской агрессии».

Интересно, что интернет-пользователи, прочитавшие опубликованное на сайте польского СМИ интервью Леонида Кравчука в своих комментариях задались вопросом — как украинским политикам удалось всего за 30 лет разрушить богатое государство с развитым производством, превратив его в нищую аграрную страну третьего мира.