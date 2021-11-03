Премьер Норвегии указал на приоритетность поддержки хороших отношений с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который занял должность 14 октября, заявил, что приоритетом политики его власти в сторону России должно быть поддержание хороших отношений и партнерство с Москвой.

Стере сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС во время 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) на территории шотландского Глазго.

Премьер-министр Норвегии отметил, что его правительство хочет развивать двусторонние обмены с Россией. Он отдельно подчеркнул особенности осознания общей ответственности, которые стороны несут как прибрежные арктические страны. По словам Стере, Арктике нужно, чтобы прибрежные государства вместе брали на себя эту ответственность.

Министр уточнил, что на прошлой неделе с главой МИД России Сергеем Лавровым они договорились развивать двустороннее партнерство в Арктике.