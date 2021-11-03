В Германии хулиганы разгромили школу, нарисовав на стене свастику

В немецком городе Рюссельхайм неизвестные разгромили школу, изобразив на стене нацистский символ.

Дармштадтская полиция сейчас расследует нападение на учебное заведение. Накануне ночью неизвестные злоумышленники проникли в школу. Это удалось им после того, как были взломаны двери и рольставни. Ущерб составил около пяти тысяч евро, сообщает издание EurAsia Daily. Преступники также нарисовали на стене школы свастику.

Это далеко не первый подобный случай. На прошлой неделе на детской площадке во Франкфурте свастику изобразили с помощью баллончика аэрозольной краски. Злоумышленника пока не удалось обнаружить. В Германии предусмотрена уголовная ответственность за распространение символики неконституционных организаций.