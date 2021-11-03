Блинкен подтвердил Зеленскому поддержку энергобезопасности Украины со стороны США

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении линии США укрепления энергобезопасности Украины.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что Блинкен приветствовал шаги Украины против коррупции. Он подчеркнул, что США вместе с партнерами и союзниками будут продолжать укреплять энергобезопасность региона, в том числе благодаря сокращению рисков, которые якобы представляет «Северный поток — 2».

Встреча Блинкена и Зеленского прошла на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго. Глава Госдепа заверил украинского президента в оказании поддержки суверенитета и территориальной целостности страны, сообщил он.

Зеленский по итогам встречи написал в Twitter, что на встрече обсуждалось военно-оборонное сотрудничество и проблемы в энергетическом секторе. По его словам, США твердо поддерживают территориальную целостность Украины.